Популярный кей-поп-певец насмерть сбил человека

Популярный кей-поп-певец Лим Сыр-он насмерть сбил человека. Об этом сообщает Soompi.

Уточняется, что 1 августа бывший участник корейской группы 2AM попал в аварию. Из-за дождливой погоды он не справился с управлением и врезался в пешехода, переходившего дорогу на красный свет. Пострадавший был доставлен в больницу, где скончался от полученных травм.

В полиции подтвердили, что артист стал участником смертельной аварии. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов расследуют, не нарушил ли сам Лим Сыр-он правила дорожного движения.

Агентство Jellyfish Entertainment, сотрудничающее с исполнителем, выпустило официальное заявление по поводу случившегося. Там пояснили, что сразу после ДТП Лим Сыр-он принял экстренные меры и попытался помочь пострадавшему пешеходу. Компания принесла соболезнования семье погибшего и извинилась за то, что не может раскрыть детали инцидента, так как полиция пока продолжает расследование.