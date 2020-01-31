Кей-поп-звезду обвинили в организации проституции

Кей-поп-звезду и бывшего участника популярной группы Big Bang Ли Сын Хена, известного под сценическим псевдонимом Сынни, обвинили в организации проституции.

Отмечается, что артист не только склонял девушек к оказанию интимных услуг для его знакомых из Японии, Тайваня и Гонконга, но и сам пользоваться подобными услугами, несмотря на то, что проституция в Южной Корее считается нелегальной. Кроме того, певца обвиняют в участии в нелегальных азартных играх.

В прошлом году Сынни оказался в центре крупного скандала, когда его заподозрили в работе в клубе Burning Sun. В заведении продавали наркотики и насиловали женщин. 29 ноября стало известно, что двух 30-летних кей-поп-исполнителей Дунга Джуун-янга и Чои Джонг-хууна приговорили к шести и пяти годам тюремного заключения соответственно. Суд в Южной Корее признал их виновными в изнасиловании девушки в клубе Burning Sun.

Сам Сынни отрицал свои связи с заведением. Весной 2019 года он объявил, что покидает шоу-бизнес.

Ли Сын Хен — певец, актер, танцор и предприниматель. В середине 2000-х годов он стал самым молодым участником коллектива Big Bang, который считался одним из наиболее успешно продаваемых бой-бэндов в мире.

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