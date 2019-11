Появились новые подробности о смерти 28-летней кей-поп-звезды Гу Хары

Полиция раскрыла новые подробности о смерти южнокорейской певицы и актрисы Гу Хары. Об этом сообщает Daily Mail.

Как оказалось, на столе в гостиной звезды нашли записку, в которой она «пессимистично высказывалась о своей жизни». Несмотря на это, полицейские продолжают расследование дела и пока официально не подтверждают версию о самоубийстве.

В прошлом году Гу Хара оказалась в центре скандала. Ее бывший молодой человек шантажировал и грозился опубликовать записи интимного характера. Тогда полиция допросила артистку из-за предполагаемого нападения на экс-бойфренда.

Как отмечается в статье Daily Mail, многие кей-поп-звезды сталкиваются с чрезмерным давлением, что приводит к ментальным проблемам. Кроме того, в стране не принято обращаться за психологической помощью, что только усугубляет проблему.

24 ноября 28-летняя Гу Хара была найдена мертвой в своем доме в Сеуле. Накануне девушка опубликовала в своем Instagram-аккаунте свою фотографию с подписью: «Спокойной ночи!»

Гу Хара являлась бывшей участницей корейского герл-бэнда Kara. В 2015 году певица начала сольную карьеру, записав мини-альбом Alohara (Can You Feel It?). Также она снималась в телесериалах.

