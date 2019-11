Кей-поп-звезда Гу Хара умерла в 28 лет

Южнокорейская певица и актриса Гу Хара, более известная как Хара, найдена мертвой в своем доме в Сеуле. Об этом в воскресенье, 24 ноября, сообщает Newsweek.

Как отмечает издание, накануне девушка опубликовала в своем Instagram-аккаунте свою фотографию с подписью: «Спокойной ночи!».

Причина смерти неизвестна, в настоящее время полиция проводит расследование по данному факту. При этом сообщалось, что в мае этого года Хара пыталась покончить с собой — тогда девушку, находившуюся без сознания, обнаружил ее менеджер, после чего певицу госпитализировали.

Гу Хара являлась бывшей участницей корейского герл-бэнда Kara. В 2015 году певица начала сольную карьеру, записав мини-альбом Alohara (Can You Feel It?). Также она снималась в телесериалах.

В октябре сообщалось о самоубийстве другой кей-поп-исполнительницы — Солли. Ей было 25 лет.