Кей-поп-звезда Солли из группы f(x) умерла в 25 лет

Южнокорейская актриса и певица Чхве Чжин Ри, бывшая участница кей-поп-группы f(x), найдена мертвой в своем доме неподалеку от Сеула. Об этом сообщает BBC News в понедельник, 14 октября.

Полиция расследует обстоятельства смерти, одной из предполагаемых причин называют суицид. Артистке было 25 лет.

Чхве Чжин Ри родилась 29 марта 1994 года. Она дебютировала в составе группы f(x) в 2009 году под псевдонимом Солли. Вместе с герл-бэндом она выпустила четыре студийных альбома. Артистка официально покинула f(x) в 2015 году, после чего занялась актерской карьерой. В частности, она сыграла в сериалах «Для тебя во всем цвету», «Персона» и «Отель "Дель Луна"», а также в фильмах «Пираты», «Король моды» и «Настоящий».

В ноябре 2016 года ряд СМИ сообщил, что Солли пыталась покончить жизнь самоубийством. Она была экстренно госпитализирована в Сеуле.