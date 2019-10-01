Умерла оперная певица Джесси Норман

Американская оперная и камерная певица Джесси Норман умерла в возрасте 74 лет. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на представителя семьи артистки Гвендолин Куинн.

Норман скончалась в одной из больниц Нью-Йорка от септического шока и полиорганной недостаточности. Они были вызваны осложнениями травмы спинного мозга, которую певица получила в 2015 году.

Джесси Норман дебютировала на оперной сцене в 1969 году. Выступала в крупнейших оперных театрах мира, в частности, нью-йоркской Метрополитен-опере, миланском «Ла Скала» и королевском театре Ковент-Гарден в Лондоне.

Помимо оперных выступлений, Норман записала несколько дисков в стиле спиричуэлc, а также с популярными американскими и французскими песнями. На начало XXI века была одной из самых популярных и высокооплачиваемых певиц.