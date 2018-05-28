Умер оперный певец Мати Пальм

Умер эстонский оперный певец Мати-Йоханнес Пальм. Ему было 76 лет. Об этом в понедельник, 28 мая, передает ERR.

Официальное объявление о вызванной болезнью смерти Пальма сделала Эстонская академия музыки и театра, где артист с 1990 года преподавал вокал, а в 1995-м заслужил звание профессора.

Пальм начал карьеру в опере в 1969 году, когда стал солистом Эстонской национальной оперы. Впоследствии также солировал в Берлинской национальной Оперы и театре «Колон» в Буэнос-Айресе, а также стажировался в Московской консерватории, в миланском Ла Скала и берлинском «Комише опер».

Певец, который считался одним из самых заметных и признанных бас-баритонов своего времени, дал более 400 сольных концертов, а в его репертуар входили более 60 оперных партий и свыше 300 ораторий и камерных сочинений.

Партию Летучего Голландца из одноименной оперы Вагнера М. Пальм исполнял свыше 120 раз на немецком, эстонском и финском языках. Певец становился лауреатом премии Георга Отса и Государственной премии СССР, а также носил звания заслуженного и народного артиста Эстонии.