Умерла певица Нэнси Холлоуэй

Во Франции скончалась афроамериканская джазовая певица и актриса Нэнси Холлоуэй. Об этом в сообщает Le Figaro.

Причина смерти не раскрывается. Холлоуэй умерла у себя дома в Париже. Ей было 86 лет. Отмечается, что артистка ушла со сцены 11 лет назад из-за проблем со здоровьем.

Нэнси Холлоуэй родилась в США, однако популярность в качестве певицы приобрела в Европе. Она переехала в Париж в 1954 году, где стала выступать в джазовом клубе Mars Club. В 1959-м состоялось ее первое выступление в парижском кабаре «Мулен Руж». Артистка наиболее известна благодаря песне T'en va pas comme a («Не уходи так»), выпущенной в 1963 году, — это французский кавер песни американской певицы Дайон Уорвик.

Холлоуэй также снималась в кино — в ее фильмографии такие картины, как «Ищите кумира», «Джентльмен из Кокоди» и «Игра в кровопролитие».