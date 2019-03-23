Умерла первая исполнительница песни «Спят усталые игрушки»

Советская певица Валентина Дворянинова умерла на 92-м году жизни. Об этом сообщает «Российская газета».

По словам ее подруги Ольги Диктович, артистка умерла в одном из частных подмосковных пансионатов для пожилых людей, где она находилась последнее время. Прощание с певицей пройдет 25 марта в зале Митинского крематория.

Валентина Дворянинова в 1964 году записала песню из телепередачи «Спокойной ночи малыши». Шесть лет она была солисткой оркестра Олега Лундстрема, сотрудничала с классиками советской песни Яном Френкелем, Андреем Петровым и Андреем Эшпаем.

Певица также известна по шлягерам «Калина красная», «Карелия», «Как тебе служится», «Линахамари».