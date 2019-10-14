Раскрыты причина и подробности смерти 25-летней кей-поп-звезды Солли

Причиной смерти южнокорейской певицы и актрисы Солли (Sulli, настоящее имя Чхве Чжин Ри) стало самоубийство. Об этом сообщили сотрудники полиции, передает Malay Mail в понедельник, 14 октября.

Отмечается, что 25-летняя артистка была найдена в спальне своего двухэтажного дома. Тело обнаружил ее менеджер. Он пришел в жилище певицы после того, как у него не получилось дозвониться до нее. Представитель Солли подчеркнул, что перед суицидом она страдала сильной депрессией. По словам менеджера, в последний раз он связывался с артисткой накануне, 13 октября.

О смерти певицы стало известно ранее в понедельник.

Солли — бывшая участница кей-поп-группы f(x). Она также снималась в фильмах и сериалах, таких как «Для тебя во всем цвету», «Отель "Дель Луна"» и «Пираты». По сообщениям прессы, артистка уже пыталась покончить с жизнью в 2016-м. В июне 2019 года она выпустила клип на трек Goblin.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!