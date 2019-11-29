Кей-поп-звезд посадили за групповое изнасилование пьяной женщины

Двух 30-летних кей-поп-исполнителей Дунга Джуун-янга и Чои Джонг-хууна приговорили к шести и пяти годам тюремного заключения соответственно. Суд в Южной Корее признал их виновными в изнасиловании женщины, потерявшей сознание из-за алкогольного опьянения, сообщает The Independent.

Помимо изнасилования, Джуун-янга обвинили в распространении видеозаписи преступления. Также его уличили в обнародовании записей секса с другими женщинами. Он признал вину в распространении видео, однако заявил, что все его сексуальные связи происходили по согласию обеих сторон.

Джонг-хуун — бывший участник бойз-бенда FT Island. Его привлекли к ответственности, обнаружив на записи, сделанной Джуун-янгом. Артист не признал вину, заявив, что не помнит, чтобы занимался сексом с женщиной.

Ранее в ноябре стало известно, что южнокорейская певица и актриса Гу Хара скончалась в возрасте 28 лет. Одной из версий ее гибели называют суицид. В 2018-м бывший парень шантажировал ее, угрожая опубликовать записи интимного характера.

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