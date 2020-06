Кей-поп-звезды BTS извинились за песню с голосом сектантского лидера Джима Джонса. Об этом сообщает Daily Mail.

Речь идет о композиции What Do You Think? одного из участников группы Suga. В ней можно услышать американского проповедника, который в 1978 году убил сотни людей, приказав им выпить яд. Коллективу пришлось выпустить официальное заявление через свою звукозаписывающую компанию Big Hit, так как в соцсетях резко раскритиковали трек 27-летнего Suga.

Отмечается, что музыкант решил использовать сэмпл из речи Джонса, так как ему показалось, что она подходит под атмосферу песни. При этом он ничего не знал о личности говорящего. Позднее проповедь Джонса удалили из трека, однако поклонники уверены, что Suga использовал ее намеренно.

В феврале поклонники BTS в знак уважения к Коби Брайанту массово призывали не продвигать в соцсетях и не выводить в тренды выступление любимого коллектива на церемонии вручения премии «Грэмми». Фанаты из разных стран таким образом решили почтить память легендарного баскетболиста, отыгравшего за этот клуб 20 лет и погибшего в авиакатастрофе.

