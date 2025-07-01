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11:11, 1 июля 2025Россия

Мигранты устроили танцы со стрельбой перед Исаакиевским собором в Петербурге и поплатились

В Петербурге мигранты устроили пляски перед Исаакиевским собором
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Русская Община ZOV»

В Петербурге мигранты устроили пляски перед Исаакиевским собором. Об этом сообщает «Русская община» в Telegram.

В вечернее время иностранцы громко слушали музыку перед собором, танцевали и ругались. Когда на место прибыли активисты, они вступили в диалог с мигрантами, в ходе которого пытались указать им на недопустимость подобного поведения.

Позже кто-то из собравшихся выстрелил в сторону купола собора, добавляет «Русская община». После этого двух человек, в том числе одного иностранца, задержали.

Ранее в Петербурге мигранты попытались спрятаться от силовиков во время рейда в рамках борьбы с нелегалами. Их бегство и попытки спрятаться в недостроенных зданиях сняли на видео.

Вот это да!
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