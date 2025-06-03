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14:43, 3 июня 2025Россия

Прятки мигрантов от полиции на крыше стройки ЖК в Петербурге сняли на видео

В Санкт-Петербурге мигранты попытались спрятаться от полиции на крыше стройки
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

В Санкт-Петербурге мигранты, работающие на стройке жилищного комплекса (ЖК) «Цветной город», попытались спрятаться от нагрянувших полицейских на крыше четырехэтажной площадки. Инцидент попал на видео, которое опубликовала Baza в Telegram.

На кадрах видно, как несколько правоохранителей заходят внутрь здания. Заметившие это мигранты выбегают на крышу и пытаются укрыться в недостроенных конструкциях, вероятно, запланированных под вентиляцию. Некоторые из рабочих пытаются забраться как можно выше и укрыться лежа. Однако далее запечатлено, как двое сотрудников полиции сопровождают одного из беглецов.

Когда именно сделана запись и сколько в итоге мигрантов было задержано, не уточняется. В МВД видео не комментировали.

В январе 2024 года похожий случай произошел в Саратовской области. Тогда мигранты спрятались от полицейских в сугробах на территории стройки, однако объект в реальном времени просматривался с камеры квадрокоптера. В результате правоохранители выявили всех, кто незаконно работал на территории России.

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