На российской стройке мигранты спрятались от рейда полицейских в сугробах

В Саратовской области мигранты прятались от рейда МВД на стройке в сугробах

В Саратовской области мигранты спрятались в сугробах во время рейдов, которые проводили сотрудники правоохранительных органов на стройке. Об этом сообщило управление МВД по российскому региону на своем сайте.

«Зная о том, что работники в этих местах люди довольно суетливые (при виде полицейских так и норовят сбежать), строительный объект в режиме реального времени с высоты птичьего полета просматривался с камеры квадрокоптера. Группы людей, стремящиеся пересидеть полицейскую проверку в сугробах, были как на ладони», — сообщили в ведомстве.

Там добавили, что в ходе рейда правоохранители выявили тех, кто осуществляет незаконную трудовую деятельность и кто нарушает порядок пребывания в стране или был поставлен на учет по месту пребывания фиктивно. Их привлекли к административной ответственности.

Ранее на заводе «Химпэк» в Шахтах Ростовской области десятки трудовых мигрантов устроили забастовку из-за зарплат и были уволены. На смену 15 января не вышли более 60 рабочих из Таджикистана, из-за чего работу в одном из цехов пришлось остановить. Мигранты требовали повысить им заработок на 20-25 процентов.