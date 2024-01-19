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09:16, 19 января 2024Россия

На российском заводе десятки мигрантов устроили забастовку и были уволены

На заводе в Шахтах десятки мигрантов устроили забастовку и были уволены

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

На заводе «Химпэк» в Шахтах Ростовской области десятки трудовых мигрантов устроили забастовку из-за зарплат и были уволены. Об этом сообщило местное издание «КВУ-Шахты» в Telegram-канале.

На смену 15 января не вышли более 60 рабочих из Таджикистана, из-за чего работу в одном из цехов пришлось остановить. Мигранты требовали повысить им заработок на 20-25 процентов.

В отделе кадров завода рассказали, что в 2023 году работникам уже поднимали зарплату, после чего их суммарный доход в месяц начал составлять более 80 тысяч рублей. В свою очередь, директор «Химпэка» Илья Черепков назвал правильным и справедливым решением уволить группу недовольных мигрантов.

В ситуации разбираются правоохранительные органы России и Таджикистана. Уволившимся мигрантам выплатили зарплату за отработанные в начале 2024 года дни, но не дали впоследствии переночевать в общежитии завода в Шахтах.

В декабре президент России Владимир Путин назвал проблему с трудовыми мигрантами непростой. По его данным, в стране проживают свыше 10 миллионов трудовых мигрантов. Комментируя ситуацию с приезжими, глава государства заявил, что страна не должна решать экономические проблемы в ущерб коренному населению.

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      Анастасия Шейкина
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