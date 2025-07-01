Россиян предупредили об угрожающей Сочи опасности

Пляжи Сочи закрыли для купания из-за непогоды

Пляжи Сочи временно закрыли для купания из-за непогоды. Об угрожающей опасности предупредила администрация российского курорта в Telegram-канале.

«Купание на пляжах в Сочи сегодня временно ограничено из-за шторма, подняты красные флаги, — сказано в публикации. — В некоторых районах высота волны достигает двух метров».

Отмечается, что в течение дня погода может улучшиться. Решение об открытии пляжей пользователи принимают сами в зависимости от обстановки на берегу.

При этом в МЧС России по Краснодарскому краю сообщили, что до середины дня 1 июля на участке от Магри до Веселого есть опасность формирования смерчей над морем. Жителей Сочи и туристов призвали оставаться в укрытии.

Ранее россиянам пообещали всплески жаркой погоды на европейской части страны. Тепло придет в регион во второй декаде месяца.