Россиянам пообещали всплески жаркой погоды на европейской части РФ

Вильфанд: Жаркие дни придут в европейскую часть России со второй декады июля

Жаркие дни придут в европейскую часть России со второй декады июля, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, в первой декаде месяца прогнозируется прохладная погода с температурой ниже нормы.

«Во второй декаде ожидается повышение температуры и всплески жаркой погоды. Показатели температуры выше нормы в июле ожидаются практически на всем Урале, включая ЯНАО, ХМАО, Свердловскую, Челябинскую, Курганскую и Тюменскую области», — подчеркнул синоптик.

Как уточнил специалист, температура выше нормы установится и на юго-западе Сибири: в Томской, Омской и Новосибирской областях, Алтайском крае. Кроме того, жаркая погода ждет жителей Дальнего Востока, Бурятии, Забайкальского края, Амурской области, Еврейской автономной области, южной половины Хабаровского края, всего Приморского края и Сахалина.

Ранее сообщалось, что в июле жителей Центральной России ожидают дожди, а в южных регионах на фоне засухи прогнозируется высокий риск возникновения пожаров.