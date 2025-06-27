Россиян предупредили о плохой погоде в июле

«Известия»: Июль принесет в Центральную и Южную Россию плохую погоду

В июле жителей Центральной России ожидают дожди, а в южных регионах на фоне засухи прогнозируется высокий риск возникновения пожаров. О плохой погоде россиян предупредила газета «Известия».

В частности, в Москве большая часть июля будет сопровождаться переменной облачностью с кратковременными дождями, местами возможны грозы. Средняя температура воздуха днем и ночью составит 23-24 и 13-15 градусов тепла соответственно.

Кроме того, в европейской части России, в том числе в южных регионах, ожидается сухая погода с дефицитом осадков и высокой температурой воздуха. В Краснодарском и Ставропольском краях это лето может стать одним из самых сухих за последние десятилетия, говорится в статье.

Ранее ведущий специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что последние дни июня в Москве обещают отрицательную аномалию.