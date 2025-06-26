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21:16, 26 июня 2025Экономика

Москвичам рассказали о погоде в ближайшую неделю

Синоптик Позднякова: Комфортная погода вернется в Москву в середине июля
Виктория Клабукова

Фото: Alexey Belkin / news.ru / Globallookpress.com

Последние дни июня в Москве обещают отрицательную аномалию. О погоде в следующем месяце в эфире радио Sputnik высказалась ведущий специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По прогнозам синоптика, до конца текущего месяца температура в столице будет варьироваться в пределах 15-20 градусов тепла, что не дотягивает до климатической нормы. Так, в пятницу показатели будут держаться ниже нормы на 3-3,5 градуса. Исключением станут лишь выходные, 28-29 июня, когда воздух прогреется до плюс 21-22 градусов. «Для того, чтобы природа развивалась в соответствии с календарем, нужно, чтобы ночная температура была в пределах средней температуры плюс 13-14 градусов. К сожалению, это не прослеживается», — констатирует Позднякова.

Вдобавок под конец июня пройдут дожди, несмотря на избыток осадков в регионе. Летней жары москвичам не стоит ждать вплоть до второй-третьей недели июля, информирует метеоролог. Лишь с этого времени в городе установится комфортная температура около плюс 22-25 градусов как в дневные, так и в ночные часы.

Приход летней погоды в эти же дни ожидает ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Экстремальной жары синоптик не прогнозирует. В целом июль будет умеренно теплым и практически не отклонится от климатической нормы.

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