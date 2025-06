Поиск острых ощущений и свободы все чаще толкает путешественников на поездки в самые тусовочные точки планеты. Посещение новых городов ради ночных приключений стало трендом: в долгожданном отпуске они, наконец, могут сбросить маски приличия и насладиться танцами до рассвета в кругу единомышленников из разных стран, а главное — без осуждающих взглядов знакомых. Как бары и клубы стали достопримечательностью наравне с музеями и пляжами и куда покупать билет, чтобы оказаться на самой безумной вечеринке, — в материале «Ленты.ру».

«Там люди расслабляются по полной»

«Зачем тратить сотни фунтов на гостиницу, если можно танцевать до утра под открытым небом?» — рассуждает путешественница Натали из Великобритании, которая прилетела на Ибицу всего на 24 часа в честь своего дня рождения и ради одной-единственной вечеринки в знаменитом клубе Hi Ibiza.

После вечернего тура по нескольким заведениям и почти десятка коктейлей с текилой девушка, наконец, добралась до места назначения. «В Hi было весело. Очевидно, все были там! Сначала я потусовалась в баре возле VIP-зоны, болтая с разными людьми, включая еще одного именинника. Мы выпили по рюмке Hierbas с барменами. Я пришла туда, чтобы увидеть Black Coffee (южноафриканский диджей — прим. «Ленты.ру»), а после его выступления нырнула в Wild Corner (тусовка в туалетах!). Диджей Пол Рейнольдс зажигал! Когда он поставил песню Duke So In Love With You, я едва не сошла с ума!» — поделилась эмоциями британка.

Испанский остров — настоящая Мекка для поклонников клубной культуры. На протяжении десятков лет культовые заведения вроде Pacha, Amnesia, Ushuaia и Hi Ibiza устраивают грандиозные шоу с участием мировых диджеев, зарабатывая на этом баснословные суммы. В зависимости от локации и вместимости доходы местного клуба за одну ночь составляют от 1,5 тысячи до 50 тысяч долларов (от 120 тысяч до 4 миллионов рублей).

Жители Испании ужинают поздно, поэтому и ночные развлечения смещены глубоко за полночь. Приходить в клуб раньше часа или двух ночи считается моветоном

Многих туристов, впервые приехавших на Ибицу, поражает откровенный внешний вид местных девушек, чей гардероб состоит исключительно из бикини. «Поскольку здесь нет никаких запретов, люди расслабляются по полной. Девушки разгуливают по городу в купальниках — буквально все! То есть не только по пляжу, но и по центральным улицам, магазинам и кафе. Самое интересное, что далеко не все заморачиваются с накидками», — рассказал автор блога TrueStory Travel на платформе «Дзен».

Вечеринка Ushuaia Ibiza Beach Hotel на Ибице Фото: Gonzalo Azumendi / Legion-media.com

Размахом ночных мероприятий удивляет и соседняя Италия, а точнее — остров Сицилия, который ее обитатели иронично называют отдельной страной. «Палермо стал для меня настоящим откровением. Я не ожидала, что город окажется одной из самых веселых и колоритных точек мира. Вечеринки там — на каждом шагу, прямо на улице. Как только солнце заходит за горизонт, крошечная площадь в центре города превращается в танцпол. Естественно, туда сразу же выкатывается куча тележек с алкоголем. Такого я не видела нигде!» — рассказывает путешественница Полина из Москвы.

Как только закрываются заведения, на площади собирается огромное количество людей со всего мира. Творится вакханалия: все знакомятся друг с другом, обнимаются, целуются. При этом у каждого бара есть свои аниматоры, которые начинают показывать движения под музыку. В итоге толпа сливается в едином танце, и выглядит это так, будто ты попал на музыкальное шоу Полина путешественница

По словам туристки, на Сицилии ты будто попадаешь в прошлое, а точнее в нулевые. Такое ощущение складывается из-за ретростиля местных жителей и поп-песен, доносящихся из баров. «Там нет никаких сложных лиц, непонятных диджеев. Не нужно разбираться ни в видах электронной музыки, ни в модных трендах. Ты просто вышел из дома и оторвался прямо на улице под звездами среди красивых людей», — объяснила она.

В то же время на греческом Миконосе уже более 50 лет гремят вечеринки на пляжах и у бассейнов, а благодаря drag-шоу и тематическим клубам маленький остров обрел широкую популярность у меньшинств. Славится ночной жизнью и Берлин: в его культовых техно-клубах вроде Berghain или Tresor вечеринки могут длиться по 48 часов с субботы до понедельника, и закон этому не препятствует. «Там действительно можно зайти в клуб в воскресенье днем и застать танцующую публику. Я по-прежнему считаю, что поход в Berghain — отличный способ сжечь лишние калории в воскресенье днем», — иронизирует берлинская журналистка Анна Гири-Майер.

Остров Миконос Фото: Jekatarinka / Shutterstock / Fotodom

«Убежище для тех, кто не видит себя в традиционной жизни»

Некоторые локальные особенности превращаются в легенды. Берлин славится жестким фейсконтролем в клубах — из-за суровых секьюрити у дверей культовых заведений выстраиваются многочасовые очереди. Доподлинно неизвестно, по какому принципу отбирают публику в Berghain или Tresor, однако, по рассказам туристов, выглядеть нужно достаточно альтернативно и не быть слишком пьяным.

Кроме того, во многих берлинских клубах запрещено фотографировать: камеры смартфонов закрывают специальным стикером прямо на входе — во имя свободы самовыражения и анонимности. За дверьми заведений — нет условностей. «Берлинская техно-культура на протяжении многих лет стоит на ценностях разнообразия, взаимного уважения и космополитизма… Она стала частью культурного богатства нашей страны», — заявила в официальном выступлении министр культуры Германии Клаудия Рот.

В 2022 году берлинские клубы признали национальным достоянием. ЮНЕСКО включила их в список нематериального культурного наследия, подчеркнув уникальность этого феномена

Местная техно-культура родилась в подвалах и на заброшенных фабриках сразу после падения Берлинской стены как протест и поиск свободы. Сегодня, спустя три десятилетия, городской техно-андеграунд превратился в целую вселенную со своими законами, модой и героями. «Техно-сцена стала убежищем для тех, кто не видит себя в традиционной городской жизни», — комментирует поклонница таких вечеринок Дженнифер Куча, которая много лет назад переехала в Германию из Польши.

Техно-рейв The Planet Parade в Берлине, 2024 год Фото: Adam Berry / Getty Images

По ее словам, берлинские тусовщики сформировали отдельную субкультуру со своей эстетикой, образом жизни и отношением к миру. «Поэтому если днем вы встретите в Берлине человека в черной коже, с татуировками и цепями, то, возможно, он как раз направляется после бурной ночи домой или, наоборот, только собирается продолжить вечеринку утром на афтепати», — поведала полька.

Берлин прославился не только клубами, но и альтернативными рейвами под открытым небом. В теплое время года в парках и на пустырях устраивают незаконные вечеринки, информация о месте проведения которых передается тайно. Примечательно, что в последнее время здесь появились относительно мягкие формы досуга — так называемые эмбиент-вечеринки (там играет обволакивающая музыка без четких мелодий и царит неформальная обстановка, способствующая медитации и расслаблению). Так, например, в баре Kwia люди без обуви отдыхают на коврах.

«Не знаю, как выразиться цензурно, но я в шоке»

Клубы — сердце ночной жизни, однако ее душа раскрывается на городских улицах во время фестивалей под открытым небом. Как упоминала Полина, на курортах с богатой культурной историей ночные гулянья зачастую выходят за пределы заведений, превращая целые кварталы в одну большую вечеринку. Самый яркий пример — легендарный карнавал в Рио-де-Жанейро. Город устраивает крупнейший в мире праздник: сотни тысяч людей танцуют самбу на улицах и пляжах всю ночь напролет.

2 000 000 туристов ежегодно посещают карнавал в Рио-де-Жанейро. Стоимость билетов доходит до трех тысяч долларов

Ночная жизнь Рио — это не только формальные парады самбодрома, но и десятки блокос, то есть стихийных уличных гуляний, в разных районах под барабанную дробь. По отзывам местных жителей, лучшего всего прочувствовать этот дух можно именно на улице. «Самые запоминающиеся моменты — это спонтанные самба-вечеринки под открытым небом, которые притягивают прекрасную разношерстную публику», — делится наблюдением редактор Time Out Rio Рената Магальяйнс.

В тренде сегодня вечеринки не в пафосных клубах, а в гастрономических пространствах и барах. Например, в районе Ботафого по выходным модные рестораны превращаются в танцполы: ритмы самбы слышны на каждом перекрестке — от квартала Глория до портовой зоны Рената Магальяйнс редактор Time Out Rio

Карнавал в Рио-де-Жанейро Фото: Buda Mendes / Getty Images

Свой знаменитый карнавал есть и в США. Речь идет о Марди Гра в Новом Орлеане. Этот южный город не является пляжным курортом, однако туристы стекаются сюда каждую зиму за уникальным опытом под покровом ночи. Во время Марди Гра весь Французский квартал превращается в бескрайнее празднество с костюмированными парадами, джазовыми оркестрами и дождем из разноцветных бусин, которые бросают с балконов.

«Не знаю, как выразиться цензурно, но я определенно в шоке», — описала увиденное путешественница Шакала Лилли-Хатчинс из Техаса. Американка отмечает, что Новый Орлеан дает волю человеческой фантазии: в разгар карнавальной ночи можно встретить самые необычные образы — от роскошных королей и королев бала до мистических персонажей из легенд и кино.

Знает толк в ночных народных гуляньях и Европа. Летом, помимо клубных шоу, на Ибице устраивают красочные парады в Старом городе. А на материке, в Валенсии, проходит фестиваль Фальяс, во время которого гигантские сатирические фигуры сжигают под взрывы фейерверков. В то же время на Канарских островах проходит второй по величине карнавал в мире: ночами под латиноамериканскую музыку Санта-Крус-де-Тенерифе заполняют толпы людей в масках.

«Там мужчины более раскрепощенные»

Шумные вечеринки стали таким же туристическим продуктом, как музеи и пляжи. А города, развивающие эту сферу, получают конкурентное преимущество — особенно те, которые предлагают уникальный опыт. Этот подход получил название «экономика впечатлений»: так, Ибица ежегодно зарабатывает миллионы евро на клубном сезоне, Лас-Вегас — на вечеринках у бассейнов и концертах мировых диджеев, а Рио-де-Жанейро — на карнавалах.

При этом представители индустрии утверждают, что эпоха мегаклубов ушла в прошлое, уступая место новому тренду: посетители теперь ищут не масштаб, а особую атмосферу. «Например, Лас-Вегас определенно достиг точки перенасыщения. Даже здесь посетители все чаще предпочитают огромным танцполам более камерные лаунжи и бары», — говорит сооснователь известной клубной сети Tao Group Ной Тепперберг.

51 % американских зумеров посещают бар хотя бы раз в неделю. За ними следуют 42 процента миллениалов, 24 процента представителей поколения X и 19 процентов — беби-бумеров

Некоторые туристы признают, что ночные приключения вдали от родины изменили их мировоззрение.

«В 2017 году я отправился в путешествие в Лас-Вегас, и он навсегда перевернул мою жизнь и убеждения. Я встретил там несколько мужчин, которые занимались бизнесом (я думаю, их компании будут в топе к 2030 году), и сексуальных девушек, которых никогда не забуду. Одна из них отвезла меня в свой отель, и там мы наслаждались спонтанным временем вместе. Когда мы проснулись, мне было стыдно, а она вела себя так, будто ничего не произошло. Затем она ушла к друзьям, а я пошел исследовать новые места. Эта девушка вывела мои впечатления на новый уровень. В Индии мы не можем говорить на сексуальные темы, но в США все совершенно наоборот», — поделился откровенями путешественник Сандип.

Вечеринка Earth Day в Бруклине, Нью-Йорк Фото: Andrew Lichtenstein / Corbis via Getty Images

С точки зрения психологии ночные приключения и выходы в свет — это форма эскапизма от повседневной жизни. В клубе, баре или на уличной вечеринке формируется временное сообщество. Там воплощаются любые фантазии: люди могут притворяться теми, кем они не являются, и на время уходить от рутины. Ночные заведения позволяют получать удовольствие в форме, которая отделена от остальной части их жизни.

«Это придает уверенности — когда общаешься с иностранцами, ты будто становишься лучшей версией себя. Ты попадаешь в совершенно другой контекст, люди тебя видят по-новому, и для себя ты раскрываешься иначе. На вечеринках, особенно в южных странах, я получаю огромное количество комплиментов. Там мужчины более раскрепощенные, и они не просто говорят "ты красивая", а подмечают необычные детали внешности — и это очень приятно», — объясняет Полина и добавляет, что ночная жизнь в путешествии — это именно то, что нужно попробовать каждому.