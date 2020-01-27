Фанаты BTS призвали не продвигать шоу группы в знак уважения к Коби Брайанту

Поклонники корейской группы BTS в знак уважения к Коби массово призывают не продвигать в соцсетях и не выводить в тренды выступление любимого коллектива на церемонии вручения премии «Грэмми», которая пройдет на стадионе «Лейкерс».

Фанаты из разных стран таким образом решили почить память легендарного баскетболиста Коби Брайанта, отыгравшего за этот клуб 20 лет и погибшего накануне в авиакатастрофе.

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Сообщения примерно одинакового характера, рекомендующие отказаться от соответствующих хэштегов, появились в Twitter-аккаунтах многих фанатских сообществ — от Мексики и Бразилии до Финляндии.

Изначально эта идея появилась на специальном аккаунте, созданном для придумывания, распространения и анализа хэштегов для BTS. Спустя два часа после публикации соответствующую запись ретвитнули более 17 тысяч раз.

Коби Брайант погиб 26 января при крушении вертолета в Калифорнии. Также жертвами катастрофы стали еще восемь человек, включая дочь спортсмена Джинну Марию-Оноре.

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