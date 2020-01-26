Появились фото с места крушения вертолета с Коби Брайантом

Появились фото с места крушения вертолета с баскетболистом Коби Брайантом на борту. Они опубликованы в Twitter LHSLASD.

— LASD Lost Hills Stn. (@LHSLASD) 26 января 2020, 18:28

О гибели Брайнта сообщил TMZ. По информации издания, на борту находились еще три человека, они также найдены мертвыми. Жена Брайанта, Ванесса, среди погибших не числится. Причина крушения расследуется.

Брайант в течение двух десятилетий играл за «Лос-Анджелес Лейкерс», выиграл пять чемпионатов и провел 18 матчей всех звезд, прежде чем завершить карьеру в 2016 году. Его называют одним из величайших игроков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

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