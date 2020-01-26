Крушение вертолета с Коби Брайантом попало на видео

Крушение вертолета с баскетболистом Коби Брайантом попало на видео. Ролик появился на сайте TMZ.

По информации издания, на борту находились еще три человека, они также найдены мертвыми. Жена Брайанта, Ванесса, среди погибших не числится. Причина крушения расследуется.

Брайант в течение двух десятилетий играл за «Лос-Анджелес Лейкерс», выиграл пять чемпионатов и провел 18 матчей всех звезд, прежде чем завершить карьеру в 2016 году.

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