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11:02, 1 июля 2025Наука и техника

Индии предрекли проблемы из-за российских С-400

TNI: Индия не сможет купить истребители F-35, пока использует системы С-400
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Индия вряд ли сможет купить у США истребители пятого поколения F-35, пока использует российские системы противовоздушной обороны (ПВО) С-400. Это предрекает американский журнал The National Interest (TNI).

Обозреватель Питер Сучиу напомнил, что президент США Дональд Трамп пытался увеличить военные продажи в Индии. Глава Соединенных Штатов не исключил, что будущие поставки могут включать F-35. «Однако может возникнуть проблема: Индия начала эксплуатировать российскую систему ПВО С-400, которая несовместима с истребителем-невидимкой, о чем Вашингтон и НАТО предупредили Дели», — говорится в публикации.

Автор напомнил, что из-за С-400 американская сторона отказалась поставлять F-35 Турции. «Принятие [на вооружение] Индией С-400 осложнило ее отношения с Вашингтоном. В марте 2021 года тогдашний министр обороны [США] Ллойд Остин предупредил министра обороны Индии Раджнатха Сингха, что Нью-Дели может столкнуться с последствиями из-за покупки российской системы ПВО С-400», — пишет Сучиу.

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Обозреватель напоминает, что российская система ПВО С-400 пользуется большим спросом во всем мире, оставаясь одной из самых известных боевых платформ.

В мае глава компании «Рособоронэкспорт» Александр Михеев сообщил, что контракт по поставкам российских зенитных ракетных систем С-400 индийской стороне выполняется согласно обязательствам.

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