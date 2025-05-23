Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
09:46, 23 мая 2025Наука и техника

Опровергнуты сообщения о срыве поставок С-400 в Индию

Михеев: Контракт по С-400 с Индией выполняется согласно обязательствам
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Контракт по поставкам российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 индийской стороне выполняется согласно обязательствам, заявил глава компани «Рособоронэкспорт» Александр Михеев. Об этом сообщает РИА Новости.

Таким образом глава госкомпании опроверг сообщения ряда СМИ, в частности, украинских, о срыве поставок ЗРК в Индию. «Контракт исполняется в соответствии с обязательствами сторон», — сказал Михеев.

В ноябре 2021 директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев в преддверии выставки Dubai Airshow заявил о начале поставок С-400 в Индию.

Контракт на поставку комплексов был заключен 5 октября 2018 года во время визита российского президента Владимира Путина в Нью-Дели. Стоимость контракта превышает 5 миллиардов долларов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Они нам не братья». Алаудинов рассказал об одном правиле «Ахмата» в отношении наемников

    Женщина раскрыла измену мужа с помощью зубной щетки

    Тульский губернатор раскрыл последствия продолжающегося более двух суток налета дронов

    Россиянин назвал гонорар от украинского куратора за взрыв на параде в Калининграде

    ФСБ показала видео задержания готовившего теракт на 9 Мая в Калининграде россиянина

    В США предложили применить ядерное оружие в секторе Газа

    Выросло число пострадавших при атаке ВСУ на Липецкую область

    В России у 10-летнего спортсмена остановилось сердце после тренировки по борьбе

    Российскую школьницу с иконой отказались пускать на ЕГЭ

    Дачники раскрыли главные страхи

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости