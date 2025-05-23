Опровергнуты сообщения о срыве поставок С-400 в Индию

Михеев: Контракт по С-400 с Индией выполняется согласно обязательствам

Контракт по поставкам российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 индийской стороне выполняется согласно обязательствам, заявил глава компани «Рособоронэкспорт» Александр Михеев. Об этом сообщает РИА Новости.

Таким образом глава госкомпании опроверг сообщения ряда СМИ, в частности, украинских, о срыве поставок ЗРК в Индию. «Контракт исполняется в соответствии с обязательствами сторон», — сказал Михеев.

В ноябре 2021 директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев в преддверии выставки Dubai Airshow заявил о начале поставок С-400 в Индию.

Контракт на поставку комплексов был заключен 5 октября 2018 года во время визита российского президента Владимира Путина в Нью-Дели. Стоимость контракта превышает 5 миллиардов долларов.