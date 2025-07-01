Стало известно о жертвах атаки ВСУ на Ижевск

Жертвами атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Ижевск в Удмуртской Республике стали три человека. Об этом пишет Mash в Telegram.
Изданию также стало известно, что пострадали 20 человек, все они госпитализированы. Состояние троих врачи оценивают как тяжелое, 17 — средней тяжести.
В свою очередь, Baza сообщила о 24 пострадавших, семь из которых в тяжелом состоянии. Власти появившиеся подробности пока не комментировали.
Ранее о пострадавших сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов, однако их число он не уточнил. По его словам, всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь. Сотрудники атакованного предприятия эвакуированы.
Утром 1 июля тяжелые беспилотники ВСУ типа «Лютый» атаковали Ижевск. Целью дронов стало одно из местных предприятий. В сети также появились кадры из города, на которых видно столб дыма, поднимающийся от здания. После атаки начался мощный пожар.