Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:08, 1 июля 2025Россия

Стало известно о жертвах атаки ВСУ на Ижевск

Mash: Три человека стали жертвами атаки ВСУ на Ижевск
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Жертвами атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Ижевск в Удмуртской Республике стали три человека. Об этом пишет Mash в Telegram.

Изданию также стало известно, что пострадали 20 человек, все они госпитализированы. Состояние троих врачи оценивают как тяжелое, 17 — средней тяжести.

В свою очередь, Baza сообщила о 24 пострадавших, семь из которых в тяжелом состоянии. Власти появившиеся подробности пока не комментировали.

Ранее о пострадавших сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов, однако их число он не уточнил. По его словам, всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь. Сотрудники атакованного предприятия эвакуированы.

Утром 1 июля тяжелые беспилотники ВСУ типа «Лютый» атаковали Ижевск. Целью дронов стало одно из местных предприятий. В сети также появились кадры из города, на которых видно столб дыма, поднимающийся от здания. После атаки начался мощный пожар.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Так страшно!» Тяжелые дроны ВСУ атаковали предприятие в Ижевске. Мощный пожар попал на видео

    В атакованном дронами ВСУ Ижевске отменили массовые мероприятия

    Появились кадры с бегущими от падающего тяжелого дрона ВСУ жителями Ижевска

    Россиянки назвали необходимые вещи для уверенности в себе

    На кладбище жену бойца СВО попросили сдать тело мужа обратно в морг по одной причине

    Украинских военных начнут готовить к борьбе с БПЛА

    В США впечатлились российским «всевидящим монстром»

    Российский дипломат объяснила попытки Германии показать зубы

    Российская бюджетная авиакомпания запустила распродажу билетов

    Людям с высоким индексом массы тела указали на надежный способ похудеть

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости