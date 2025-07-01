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10:04, 1 июля 2025Россия

Глава Удмуртии сообщил о пострадавших при атаке беспилотников ВСУ на Ижевск

Глава Удмуртии Бречалов: При атаке ВСУ на предприятие Ижевска есть пострадавшие
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

При попытке атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на предприятие в Ижевске есть пострадавшие. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов в Telegram-канале.

«На месте работают все силы и средства. Сотрудники предприятия эвакуированы. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь», — сообщил глава республики, не уточнив, сколько конкретно человек получили ранения.

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Бречалов прибыл на место происшествия. Он добавил, что пожарные устраняют очаги возгорания. Где конкретно они возникли — не уточняется.

Ранее в сети появились кадры мощного пожара после атаки ВСУ на Ижевск. На них виден черный столб дыма и очаг возгорания с языками пламени. Также в сети опубликовали ролик из атакованного города.

Беспилотники ВСУ атаковали Удмуртию утром во вторник, 1 июля. Их целью было предприятие в Ижевске. Город, по неофициальным данным, атаковали беспилотники типа «Лютый», которые оснащены бензиновым двигателем мощностью около 50 лошадиных сил с толкающим винтом, а его корпус изготовлен с использованием стеклопластика, металлической сетки и фанеры.

ЖЗЛ
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