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09:29, 1 июля 2025Россия

Появились кадры из атакованного ВСУ Ижевска

В сети появились кадры из атакованного беспилотниками ВСУ Ижевска
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

В сети появились кадры из Ижевска, который утром 1 июля был атакован со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Их публикует Mash в Telegram-канале.

На кадрах виден столб дыма, поднимающийся от здания. «Я сейчас слышала [громкий звук], так страшно»,— слышен голос за кадром. Как рассказали очевидцы атаки, в Ижевске раздался громкий звук, похожий на взрыв.

Как сообщал глава Удмуртии Александр Бречалов, целью дронов ВСУ в Ижевске было одно из предприятий. Данных о возможных разрушениях и пострадавших глава региона не привел.

По данным Минобороны, в ночь на 1 июля над Россией сбили 60 беспилотников. Силы противовоздушной обороны сработали над шестью регионами России и Черным и Азовскими морями. Под удар попали Курская, Саратовская, Ростовская, Белгородская, Воронежская и Орловская области.

Вот это да!
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