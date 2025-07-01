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09:54, 1 июля 2025Россия

Мощный пожар после атаки ВСУ на Ижевск сняли на видео

Мощный пожар после атаки ВСУ на Ижевск в Удмуртии попал на видео
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
СюжетПожар в Ижевске

В сети появились кадры мощного пожара, который возник после атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Ижевск в Удмуртии. Их публикует Baza в Telegram-канале.

На кадрах виден черный столб дыма, который поднимается в небо, из эпицентра распространения огня вырываются языки пламени. Информации о том, что конкретно загорелось, пока не приводится.

Как сообщал глава Удмуртии Александр Бречалов, целью дронов ВСУ в Ижевске было одно из предприятий. Данных о возможных разрушениях и пострадавших глава региона не привел. Официально число сбитых над Ижевском дронов не называлось. Предварительно, в небе Удмуртии сбили три дрона.

Ижевск, предварительно, атаковали беспилотники типа «Лютый». Устройство оснащено бензиновым двигателем мощностью около 50 лошадиных сил с толкающим винтом, а его корпус изготовлен с использованием стеклопластика, металлической сетки и фанеры.

Вот это да!
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