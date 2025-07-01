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09:31, 1 июля 2025Россия

Еще один дрон сбили на подлете к Ижевску

Shot: Еще один украинский дрон сбили на подлете к Ижевску
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Еще один украинский дрон сбили на подлете к Ижевску. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По данным издания, устройство, планирующее удар по российскому городу, стало третьим по счету. Местные жители отметили, что беспилотник уничтожили над Увинским районом.

Предположительно, дрон относился к типу «Лютый».

Об атаке дронов на Ижевск сообщил губернатор Удмуртии Александр Бречалов. По его данным, украинские устройства хотели ударить по одному из предприятий в городе.

Бречалов подчеркнул, что все оперативные службы выехали на место инцидента. Как писали в Telegram-каналах, Ижевск атаковали два беспилотника. Устройства пытались сбить стрелковым оружием.

В местном аэропорту пришлось ввести ограничения.

ЖЗЛ
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