Еще один дрон сбили на подлете к Ижевску

Shot: Еще один украинский дрон сбили на подлете к Ижевску

Еще один украинский дрон сбили на подлете к Ижевску. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По данным издания, устройство, планирующее удар по российскому городу, стало третьим по счету. Местные жители отметили, что беспилотник уничтожили над Увинским районом.

Предположительно, дрон относился к типу «Лютый».

Об атаке дронов на Ижевск сообщил губернатор Удмуртии Александр Бречалов. По его данным, украинские устройства хотели ударить по одному из предприятий в городе.

Бречалов подчеркнул, что все оперативные службы выехали на место инцидента. Как писали в Telegram-каналах, Ижевск атаковали два беспилотника. Устройства пытались сбить стрелковым оружием.

В местном аэропорту пришлось ввести ограничения.