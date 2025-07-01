Москвичам рассказали о погоде 1 июля

Гидрометцентр: 1 июля в Москве ожидается дождь и до 18 градусов тепла

Июль не сменил погодную обстановку в Москве. О погоде в первый день месяца столичным жителям рассказали в Гидрометцентре России.

По данным синоптиков, во вторник, 1 июля, в Москве ожидается облачность и дожди. Столбики термометров в мегаполисе в этот день не поднимутся выше 15-17 градусов тепла. По области температура будет варьироваться от плюс 13 до плюс 18 градусов. Ветер будет северо-западным, скорость в основном составит 6-11 метров в секунду, возможны порывы до 16 метров в секунду, сообщает Гидрометцентр. Атмосферное давление будет находиться на отметке в 734 миллиметра ртутного столба.

Виновником такой несвойственной для июля погоды стал циклон «Корнелиус». Он пришел в столичный регион в воскресенье, 29 июня, его действие продлится вплоть до среды, 2 июля. Количество выпавших осадков составило 21 процент от месячной нормы.

Однако жара еще навестит Москву. Потепление обещают жителям европейской части России во второй декаде июля.