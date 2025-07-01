Военный раскрыл особенности атаковавших Ижевск дронов ВСУ

Военный Матвийчук: Дрон ВСУ «Лютый» попадает под действие всех систем ПВО РФ

Беспилотный летательный аппарат «Лютый» Вооруженных сил Украины (ВСУ) попадает под действие всех систем противовоздушной обороны (ПВО), которые есть на вооружении России, рассказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Особенности атаковавших Ижевск дронов специалист раскрыл в беседе с «Лентой.ру».

«Дальность полета в пределах 700 километров. Полезная нагрузка где-то 10-15 километров. В общем-то, выходит на цель, идет подрыв фугасный. Достаточно жуткая машина. Хотя они полностью попадают под воздействие любых систем ПВО, которые есть у нас на вооружении», — сообщил Матвийчук.

При этом эксперт отметил, что беспилотник «Лютый» изначально был производства Украины. Однако в результате того, что Россия их активно сбивает, можно говорить, что это уже западноевропейское производство. Он объяснил это тем, что сегодня в беспилотники этого типа ставятся европейские запчасти.

В ночь на 1 июля дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались атаковать одно из предприятий в Ижевске. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов. Издание Shot в своем Telegram со ссылкой на источник отметило, что в атаке участвовали два беспилотника типа «Лютый».