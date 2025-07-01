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10:56, 1 июля 2025Наука и техникаЭксклюзив

Военный раскрыл особенности атаковавших Ижевск дронов ВСУ

Военный Матвийчук: Дрон ВСУ «Лютый» попадает под действие всех систем ПВО РФ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Беспилотный летательный аппарат «Лютый» Вооруженных сил Украины (ВСУ) попадает под действие всех систем противовоздушной обороны (ПВО), которые есть на вооружении России, рассказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Особенности атаковавших Ижевск дронов специалист раскрыл в беседе с «Лентой.ру».

«Дальность полета в пределах 700 километров. Полезная нагрузка где-то 10-15 километров. В общем-то, выходит на цель, идет подрыв фугасный. Достаточно жуткая машина. Хотя они полностью попадают под воздействие любых систем ПВО, которые есть у нас на вооружении», — сообщил Матвийчук.

При этом эксперт отметил, что беспилотник «Лютый» изначально был производства Украины. Однако в результате того, что Россия их активно сбивает, можно говорить, что это уже западноевропейское производство. Он объяснил это тем, что сегодня в беспилотники этого типа ставятся европейские запчасти.

В ночь на 1 июля дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались атаковать одно из предприятий в Ижевске. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов. Издание Shot в своем Telegram со ссылкой на источник отметило, что в атаке участвовали два беспилотника типа «Лютый».

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