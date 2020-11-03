Четыре человека пострадали в массовой аварии в центре Москвы

В массовой аварии с участием восьми легковых автомобилей на Садовом кольце в Москве пострадали четыре человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы столицы.

Кадры аварии опубликовал Telegram-канал Daily Storm. На видео видно, что пострадали минимум два такси, одно из них сильно повреждено.

Авария случилась на улице Садовой-Черногрязской. После ДТП на Садовом кольце образовалась пробка, но движение не перекрыто, сообщили в в информационном центре департамента транспорта Москвы.

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