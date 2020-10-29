Поезд сбил грузовик с тремя россиянами, смял его и попал на видео

В Омске грузовой поезд сбил и смял выехавший на пути автомобиль «Газель», в котором находились трое россиян. Авария попала на видео, его опубликовал Следственный комитет на своем YouTube-канале.

На кадрах видно, что грузовик заезжает на пути перед приближающимся к нему составом, не пытаясь остановиться. Поезд врезается в него, из-за чего автомобиль сминается. На видео также показано, что «Газель» застряла между составом и металлическим забором, ее разорвало на несколько частей, которые прицепились к вагонам.

По данным СК, авария произошла 29 октября около 11:30 на переезде, ведущем к одному из промышленных предприятий Омска. По версии следствия, 42-летний водитель столкнулся с составом, состоящим из тепловоза и 20 вагонов, перевозивших щебень. Мужчина и 26-летний пассажир погибли на месте до приезда скорой. Еще один 28-летний пассажир выжил, его госпитализировали.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц»).

В августе на станции «Пешелань» под Арзамасом в Нижегородской области грузовик протаранил поезд — из-за столкновения фура залетела прямо на вагонетку. По словам местных жителей, в месте аварии нет шлагбаума, а участок дороги перед переездом прямой, из-за чего водители разгоняются, но не успевают затормозить перед путями.