Россиянин за рулем фуры потерял сознание и мастерски избежал столкновения

Водитель грузовика потерял сознание во время поездки по низководному мосту в пригороде Владивостока и, чтобы избежать столкновения с другими машинами, заблаговременно прижал фуру к дорожному ограждению. Об этом сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на видео в закрытом Instagram-канале dpskontrol125rus.

Агентство указывает, что в ролике грузовик движется вдоль дорожных бортов. Автор записи отмечает, что от трения передние колеса машины были пробиты.

Позднее выяснилось, что водитель плохо себя чувствовал и несколько раз терял сознание во время поездки, поэтому и решил прижать автомобиль к леерному ограждению. Сейчас он в больнице, о его состоянии не сообщается.

В начале октября в Кемеровской области столкнулись 180-тонный тепловоз и 130-тонный БелАЗ. Последний почти не пострадал, на поезде были видны вмятины и повреждения. По предварительным данным, авария произошла из-за водителя самосвала, который не заметил тепловоз.

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