Грузовик проехал под «Мостом глупости» и «снял проклятье»

Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург / ВКонтакте

В Петербурге «Газель» проехала под легендарным «Мостом глупости» на Софийской улице и не получила никаких повреждений. Видео ее проезда опубликовано в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».

На кадрах видно, что просвета между мостом и кузовом почти не было.

Подписчики паблика пришли в восторг от увиденного. Один из них написал, что «проклятие снято». «Газелька, которая смогла!» — отметил второй. Другой пользователь соцсети указал, что это была «Газель» с высотой кузова 2,9 метра, а существуют еще и с 3,2 метра, и они уже точно не могут проехать.

За последние 10 лет «Мост глупости» покорежил более 200 грузовиков. При подъезде к нему стоит предупреждающий знак «"Газель" не проедет» и указан лимит высоты кузова в 2,7 метра.