С «Моста глупости» в Петербурге украли предупреждающий баннер

С «Моста глупости» в Санкт-Петербурге, под которым застряло уже полторы сотни «Газелей», исчез предупреждающий баннер. Об этом сообщает Telegram-канал «Мост Глупости live!».

«Кто-то спер баннер, подаренный на 150-Газелие моста», — пишут авторы канала.

Помимо этого, отмечается, что габаритная планка с цепями, установленная дорожными службами после «юбилейной жертвы» моста месяц назад, уже пришла в негодность.

Мост расположен на участке Ленсоветовской дороги под Софийской улицей. Он получил известность в интернете из-за частых случаев аварий под ним. Об опасном месте с низким путепроводом предупреждает большой плакат с соответствующей надписью. Позднее власти обратили внимание на этот участок дороги и разработали комплекс мер, призванных обратить внимание водителей на ограничение высоты. Чтобы решить проблему окончательно, петербургский вице-губернатор Игорь Албин дал распоряжение проработать проект углубления дороги под этой переправой.

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