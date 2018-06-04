«Поймавший» полторы сотни грузовиков петербургский мост украсят цепями

В Санкт-Петербурге на подъезде к «мосту глупости», под которым застряло уже полторы сотни «Газелей», смонтируют рамку с цепями, которые будут звенеть о кабину грузовиков, превышающих пределы допустимой высотности, передает «Фонтанка.ру».

«У нас целый комплекс мер, в том числе звуковых, призванных обратить внимание водителей на ограничение высоты», – отметил ведущий специалист городской «Дирекции по организации дорожного движения» Дмитрий Попов

Переправу на Ленсоветовской дороге под Софийской улицей давно украшает плакат с надписью «Газель не пройдет!», однако это не останавливает невнимательных водителей.

Так, 27 мая сообщалось, что мост «поймал» юбилейную 150-ю жертву. После этого там застрял еще один грузовик, перевозивший биотуалеты.

Чтобы решить проблему окончательно, петербургский вице-губернатор Игорь Албин дал распоряжение проработать проект углубления дороги под этой переправой.

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