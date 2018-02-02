В мост с надписью «"Газель" не проедет» врезалась 140-я «Газель»

В мостом с надписью «"Газель" не проедет» в Санкт-Петербурге врезалась 140-я машина. Об этом в пятницу, 2 февраля, сообщается в Twitter-аккаунте «Мост глупости».

«У нас сегодня 140-й застрявший!» — отмечается в посте. К нему прикреплена фотография грузового автомобиля, который не смог проехать под низкой опорой сооружения.

Мост расположен на участке Ленсоветовской дороги под Софийской улицей. Он получил известность в интернете из-за частых случаев аварий под ним. У сооружения появился свой Twitter и Telegram-канал. Петербургская газета «Фонтанка» даже взяла у «Моста» шутливое интервью.

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