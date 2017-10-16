«Тетрис» запустили на «ГАЗели»

Видео: Василий Шептуля / YouTube

Пользователь YouTube Василий Шептуля опубликовал на своем канале инструкцию, как запустить «Тетрис» на «ГАЗели» Next. Автор ролика утверждает, что игра является скрытой функцией автомобиля. Так, для запуска «Тетриса» на «ГАЗели» необходимо три раза включить правый поворотник, два раза включить дальний свет фар, пять раз выжать сцепление и поднять обороты двигателя до трех тысяч, одновременно с этим зажав кнопку возле экрана влево. В результате на экране приборной панели запустится культовая игра.

В июле сообщалось, что пользователь Github под ником Joric создал игру «Тетрис» для паяльника TS100. Устройство обладает экраном и возможностью прошивки с компьютера через USB-порт, благодаря чему и удалось портировать культовую игру. Управление осуществляется с помощью двух кнопок на корпусе.