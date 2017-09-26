В Петербурге три «Газели» врезались в мост с надписью «"Газель" не пройдет»

На участке Ленсоветовской дороги под Софийской улицей в Петербурге произошло «традиционное» ДТП с участием «Газели»: второй раз за сутки машина врезалась в низкий мост, получив механические повреждения. Об этом во вторник, 26 сентября, сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».

Об опасном месте с низким путепроводом предупреждает большой плакат с надписью «"Газель" не пройдет», но водителей грузовиков он, по-видимому, не останавливает.

В группе «ВКонтакте» шутят, что «предсказание» на Ленсоветовской дороге опять сбылось. «Бедный там мост. Уже весь поцарапан "Газелями"», «Водители "Газелей" принимают вызов», «Они не устают пробовать! Так ведь добьются своего!» — комментируют пользователи.

Впервые информация о таких ДТП с фотографиями очевидцев появилась в группе 7 марта, затем 25 сентября. По данным издания «Водитель Петербурга», подобных инцидентов за последний год было не менее семи.