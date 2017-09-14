В Польше мужчина угнал поезд

На железнодорожной станции города Хотомув (Мазовецкое воеводство) мужчина угнал товарный поезд. Об этом сообщает Mazowieckie Toiowo.

Около 04:00 утра по местному времени (05:00 мск) в кабину стоявшего на путях состава ворвался мужчина. Угрожая физической расправой, он заставил машиниста начать движение.

Доехав до станции Легионово, угонщик покинул локомотив, а машинист сообщил о происшествии в полицию. Через некоторое время стражам порядка удалось схватить подозреваемого. Им оказался 35-летний мужчина.

После задержания угонщик был доставлен в больницу, где прошел тест на наличие в крови алкоголя и наркотиков. В настоящее время с ним работают следователи, которые пытаются выяснить мотивы и причины, толкнувшие мужчину на данное правонарушение.

18 февраля 2016 года сообщалось, что в Бельгии поезд без машиниста проехал между вокзалами городов Ланден и Тирлемон. Состав направлялся в город Лувен, когда машинист заметил неисправность. Он остановил поезд и спустился из кабины, чтобы провести осмотр. В этот момент по неизвестной причине состав тронулся и начал набирать скорость. Заскочить обратно машинист не успел. Железнодорожник предупредил своих коллег, которые предприняли все необходимое, чтобы остановить неуправляемый состав.

