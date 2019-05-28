В Красноярске появился свой «Мост глупости»

В Красноярске на дороге под пролетом Октябрьского моста застрял грузовик, который оказался слишком высоким. Фотографии с места инцидента опубликованы в группе «ЧП Красноярск» во «ВКонтакте».

На кадрах видно, что от удара о конструкцию кузов фуры смялся, и она прочно застряла под мостом. Один из комментаторов посоветовал водителю спустить колеса и проехать так оставшийся отрезок под мостом. Неизвестно, как тот вышел из затруднительного положения.

Пользователи соцсети окрестили это место «Мостом глупости», проводя параллели с легендарным мостом в Санкт-Петербурге. Несмотря на предупреждающую табличку «"Газель" не проедет», на его счету уже около 200 пойманных грузовиков.

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