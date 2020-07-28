Машинист пострадал при столкновении двух грузовых поездов в Петербурге

Один из машинистов пострадал в результате столкновения грузовых электровозов на юге Петербурга. Об этом во вторник, 28 июля, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на Северо-Западное следственное управление СКР на транспорте.

Ранее во вторник сообщалось, что во Фрунзенском районе два грузовых поезда столкнулись и сошли с рельсов. По данным ТАСС, авария произошла в 14:39 по московскому времени на станции грузовая Купчинская. В результате столкновения с рельсов сошли не только локомотивы №3812 и №1255, но и один пустой полувагон.

Среди версий причин происшествия — разлом железнодорожных путей, а также сход одного из поездов с рельсов.

24 июля в Алтайском крае пожарная машина влетела в проезжающий на переезде поезд. Пожарная машина протаранила поезд на полной скорости. Пострадали трое пассажиров, водитель пожарной машины погиб.

В прошлом году грузовой автомобиль столкнулся с пассажирским поездом на переезде в Адыгее. В результате пострадали 13 человек.