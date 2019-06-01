Пассажирский поезд протаранил грузовик и загорелся в Адыгее

Грузовой автомобиль столкнулся с пассажирским поездом на переезде в Адыгее. Об этом в субботу, 1 июня, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в службах транспортного надзора региона.

По данным собеседника агентства, инцидент произошел неподалеку от станции Шенджий. В результате столкновения грузовик и один из вагонов поезда загорелись.

В пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги подтвердили данную информацию. Там уточнили, что водитель грузовой машины выехал на переезд перед приближающимся поездом №346 Адлер — Нижневартовск. «Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось», — пояснили в ведомстве.

Там добавили, что в результате инцидента пострадал водитель большегруза, пассажиры поезда за медицинской помощью не обращались.

В настоящее время на место происшествия из Краснодара направлен пожарный поезд.

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