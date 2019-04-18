Под грузовым поездом в Воронежской области найдена бомба

В городе Лиски Воронежской области под вагоном грузового поезда обнаружена бомба. Об этом в четверг, 18 апреля, сообщил «РИА Воронеж» информированный источник.

По данным издания, состав следовал из Ростовской в Костромскую область. Около 10:30 часов по московскому времени рабочие заметили под вагоном подозрительный сверток и вызвали полицию. О находке также сообщил экстренным службам начальник охраны поезда.

Прибывшие по вызову взрывотехники обнаружили внутри свертка взрывное устройство и бутылку с коктейлем Молотова, уточняет РЕН ТВ. Бомба состояла из взрывчатого вещества пластид и инициатора взрыва — штатного электродетонатора.

В настоящий момент взрывное устройство изъято и передано в ФСБ для дальнейшего разбирательства, сообщил ТАСС транспортный прокурор Воронежа Сергей Федин.

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