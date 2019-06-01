13 пассажиров пострадали после столкновения поезда и грузовика на юге России

13 человек пострадали в результате аварии на железнодорожном переезде в Адыгее. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.

Машинист и помощник машиниста получили травмы различной степени тяжести. Пассажиры поезда обратились к медикам с ссадинами, многим потребовалась психологическая помощь.

В пресс-службе рассказали, что 189 человек, следовавших на поезде из Адлера в Нижневартовск, отправлены на автобусах в Краснодар. После оказания медицинской помощи они продолжат поездку.

Грузовой автомобиль столкнулся с пассажирским поездом на переезде возле станции Шенджий в субботу, 1 июня. Машинист поезда попытался экстренно затормозить, однако остановить состав не успел. В результате столкновения грузовик и один из вагонов поезда загорелись.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!