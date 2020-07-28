В Петербурге столкнулись два поезда

Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга два грузовых поезда столкнулись и сошли с рельсов. Об этом сообщили в городском управлении МЧС, передает ТАСС. Видео последствий аварии опубликовано в Instagram.

По словам собеседника агентства, авария произошла в 14:39 по московскому времени на станции грузовая Купчинская. В результате столкновения с рельсов сошли не только локомотивы №3812 и №1255, но и один пустой полувагон. На опубликованных кадрах видно искореженные рельсы и поврежденные вагоны.

«Движение пассажирских поездов организовано по резервному маршруту», — сообщили в МЧС.

В прошлом году грузовой автомобиль столкнулся с пассажирским поездом на переезде в Адыгее. Машинист поезда попытался экстренно затормозить, однако остановить состав не успел. В результате столкновения грузовик и один из вагонов поезда загорелись. Пострадали 13 человек.