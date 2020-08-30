Фура протаранила поезд около российского города и попала на видео

На станции «Пешелань» под Арзамасом (Нижегородская область) грузовой автомобиль протаранил поезд на железной дороге. Видео с места аварии в воскресенье, 30 августа, публикует РЕН ТВ.

Как пишет издание, в результате столкновения фура залетела прямо на вагонетку. В настоящее время обстоятельства и причины ДТП уточняются, информации о пострадавших пока нет.

Как пишут пользователи соцсетей, в месте, где произошла авария, нет шлагбаума, а ведущий к ней участок дороги со стороны Арзамаса прямой. Поэтому автомобили разгоняются, но не успевают затомозить перед железнодорожным переездом.